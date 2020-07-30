Расходы компаний по исследованиям на COVID-19 признаются доходом работника – МФ РК

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Расходы работодателя по лабораторным и другим исследованиям на предмет наличия COVID-19 признаются доходом работника, комментирует комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«Идентифицируемые расходы работодателя по лабораторным и другим исследованиям на предмет наличия COVID-19 признаются доходом работника (ст. 323 Налогового кодекса в редакции Закона о введении в действие от 25 декабря 2017 года №121-VI ЗРК) и подлежат корректировке при соответствии условиям п.п. 18) п. 1 ст. 341 с учетом положений п. 3 ст. 348 Налогового кодекса в пределах 94-кратного размера МРП», — говорится в опубликованном на сайте минфина комментарии.

Также, если установить конечного потребителя благ — санитайзеров, масок, дезсредств, по понесенным расходам работодатель не может, то они не признаются доходом работника.

Расходы работодателей по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая расходы на проведение исследований на COVID-19 у работников, подлежат отнесению на вычеты по КПН при наличии соответствующих первичных документов (ст. 242, 243, 257 Налогового кодекса).