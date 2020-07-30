Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК считают, что маршрут Кыргызстан-Узбекистан- Туркменистан в обход Казахстана зимой может закрыться, сообщает пресс-служба Союза транспортников Kazlogistics.

«На этом маршруте возникает необходимость двух перегрузов контейнера с железнодорожной платформы на автомобильную и с автомобильной платформы на железнодорожную станцию. Все это напрямую влияет на ценообразование и скорость доставки грузов. Кроме того, по альтернативному маршруту увеличивается количество транзитных государств – Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и пересечения государственных границ этих стран. Серьезным недостатком этого маршрута в обход Казахстана является его сезонность, в зимнее время он, скорее всего, работать не сможет», — сказал в четверг начальник управления транзита министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Зейнолла Ахметжанов.

Он добавил, что сейчас наблюдается положительная динамика транзитных перевозок.

«За первое полугодие через Казахстан перевезено 11 млн тонн транзитных грузов. За шесть месяцев этого года перевезено свыше 450 тыс. ДФЭ (в двадцатифутовом эквиваленте), что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост перевозок контейнеров между Азией и Европой составил 91%», — уточнил Ахметжанов.