Замакима СКО подал в отставку после признания подчиненного виновным в коррупции

Петропавловск. 30 июля. КазТАГ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев подал в отставку после признания подчиненного виновным в коррупции, сообщает антикоррупционная служба.

«Подал в отставку заместитель акима Северо-Казахстанской области Федяев, в связи с вступившим в законную силу приговором Петропавловского городского суда в отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата области Калабаева. Калабаев признан виновным, ему назначено наказание (в виде штрафа – КазТАГ) Т26,6 млн с пожизненным лишением права занимать определенные должности», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что решение о принятии отставки или отказе в ней будет принято в месячный срок государственным органом или должностным лицом, назначившим политического государственного служащего на эту госдолжность.

«Освобожден от занимаемой должности руководитель аппарата акима Рудного Костанайской области Искаков, после задержания акима поселка Качар города Рудного, Костанайской области Алдонгарова. Последний подозревается в хищении бюджетных денежных средств», — добавили в «антикоре».