Обращаться в гор- и облздравы посоветовал Цой желающим организовать дневные КВИ-стационары

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обращаться в местные управления общественно здоровья (УОЗ) посоветовал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой волонтерам, желающим организовать дневные стационары для больных коронавирусной инфекцией (КВИ).

«Данный вопрос мы поддерживаем, сейчас эти работы проводятся. Есть возможность оплаты данных видов услуг и в каждом регионе отдельно управление общественного здоровья на местах эти вопросы прорабатывает. Поэтому если есть конкретные обращения, нужно будет обратиться в свой родной город, в управление общественного здоровья, которое подскажет, что делать и как развертывать данные медицинские организации», — сказал Цой на брифинге в четверг, отвечая на вопрос МИА КазТАГ.

При этом он отметил, что в настоящий момент наблюдается резкий спад заболеваемости и особой необходимости в открытии новых койкомест нет. Однако он не исключил, что дневные стационары могут понадобиться осенью, когда ожидается новый подъем заболеваемости.

Напомним, 28 июля МИА КазТАГ сообщало, что в Алматы активисты открыли первый дневной стационар для лечения больных коронавирусом. Однако, как сообщил инициатор проекта Ерлан Нурпеисов, министр здравоохранения Алексей Цой, пообещавший рассмотреть вопрос оказания помощи в реализации проекта, больше на связь не выходит, предложений помощи от минздрава также не поступало.