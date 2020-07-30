Цой подтвердил обязательность ношения на улице масок новорожденными

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев.

«Ношение масок обязательно для всех возрастов», — заявил Цой на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли обязательным ношение масок новорожденными детьми.

В свою очередь заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов утверждает, что маски для новорожденных можно свободно приобрести в любой аптеке.

«По маскам – сегодня ежесуточно почти миллион масок выпускается в Казахстане (…). Объем масок, который в Казахстане будет производиться, этого хватит для наших граждан. Кроме того, мы во всех регионах выпускаем дополнительно многоразовые маски. Для новорожденного – это в каждой аптеке», — уверяет Тугжанов.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.