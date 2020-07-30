Пережившим блокаду Ленинграда жителям Алматы планируют выделить соцпомощь

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Алматы. 30 июля. КазТАГ – Пережившим блокаду Ленинграда жителям Алматы планируют выделить социальную помощь, передает корреспондент агентства.

«Установить социальную помощь на возмещение затрат на проезд в город Санкт-Петербург гражданам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период его блокады и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», проживающим в городе Алматы», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

Согласно документу, соцпомощь планируют выделить в размере полной стоимости осуществленного проезда в город Санкт-Петербург и обратно ежегодно на воздушном или железнодорожном транспорте путем перечисления на их текущие счета в банках второго уровня.

Для получения социальной помощи, в случае подписания документа, нужно будет обратиться в управление социального благосостояния Алматы с заявлением и приложением следующих документов: 1) копия документа, удостоверяющая личность заявителя, с наличием индивидуального идентификационного номера; 2) копия удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или к знаку «Житель блокадного Ленинграда»; 3) билеты, подтверждающие стоимость проезда; 4) сведения об открытии текущего банковского счета.

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