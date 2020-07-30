Алматы. 30 июля. КазТАГ — Скончался автор монумента «Байтерек» Акмурза Рустембеков, передает корреспондента агентства.

«29 июля в Алматы скоропостижно ушел из жизни президент Союза архитекторов Казахстана Рустембеков Акмурза Исаевич», — сообщается на странице Научно-исследовательского института (НИИ) «Алматыгенплан» в Facebook.

Акмурза Рустембеков – заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской головной архитектурно-строительной академии, почетный член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров Казахстана.

За объект «Астана-Байтерек» стал обладателем гран-при и золотой медали на Х Международном конкурсе Международной Ассоциации союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку за 2002 год; Серебряной медали Всемирного триеннале архитектуры в городе София в 2003 году; гран-при и золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на фестивале архитектуры в городе Бишкек в 2003 году. Награжден медалью Союза архитекторов России «За преданность Содружеству зодчих» в 2004 году.

Редакция МИА КазТАГ выражает соболезнования родным и близким Акмурза Рустембекова.