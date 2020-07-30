Прирост ежесуточной заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7% – Тугжанов

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Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Динара Халдарова. Прирост ежесуточной заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича 5 июля по стране были введены строгие ограничительные меры. Принятие ограничительных и дополнительных мер правительством значительно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию, а также снизило нагрузку на систему здравоохранения. Прирост ежесуточной заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%, возросло число выздоровевших до 66%, снизилась занятость коек с 90% до 40%, в связи с чем в семи регионах уже закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров. Это в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской областях, Нур-Султане и Шымкенте», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

По его данным, количество вызовов скорой помощи снизилось на 40%, в том числе по вопросам коронавируса – на 50%, пневмонии – на 30%.

«В больницах и поликлиниках сформирован месячный запас лекарственных средств. Кроме того, для поддержки розничного рынка из-за рубежа было доставлено 10 млн лекарственных средств», — резюмировал Тугжанов.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

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29 июля президент Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане.

30 июля государственная комиссия приняла решение о продлении карантинных мер еще на две недели в Казахстане – с 3 по 16 августа.

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