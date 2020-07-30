Тугжанов: Предстоящие две недели – это возможность для бизнеса подготовиться к открытию

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – За следующие две недели карантина казахстанские предприниматели должны успеть подготовиться к открытию, сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

«На сегодня сформирован предварительный перечень субъектов предпринимательства, работу которых планируется возобновить первым этапом после завершения карантинных мер. Это ТРЦ, ТД, торговые сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, салоны красоты, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, кружки, детские сады в режиме дошкольных групп. Предстоящие две недели – это возможность субъектам предпринимательства провести усиленную подготовительную работу. По каждому объекту будут приняты конкретные меры санитарного режима», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, основная задача в рамках продления карантина – «закрепить положительный эффект от принятых мер».

«Правительство совместно с акиматами регионов на ежедневной основе продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и все необходимые оперативные решения для улучшения ситуации», — заверил замглавы правительства.

Он уточнил, что до 5 августа министерство здравоохранения разработает и опубликует санитарные требования по возобновляемым объектам.

«В соответствие с ними субъекты бизнеса будут обязаны обеспечить соблюдение строгих санитарных норм, касающихся масочного режима, дезинфекции, наличие разметок, санитайзеров, заполняемость объектов и социального дистанцирования. Каждый объект перед открытием будет тщательно обследован руководством акимата, санитарных служб, представителей общественности, НПП «Атамекен», профсоюзных организаций. Только в случае соблюдения всех требований будут выдаваться положительные заключения актов обследования, без чего субъекты бизнеса не смогут работать», — отметил Тугжанов.

Напомним, 29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане. 30 июля о продлении карантина было объявлено официально.