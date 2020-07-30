Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ — В Казахстане еще на две недели продлили карантинные меры, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Основная задача – закрепить положительный эффект от принятых мер. В этой связи сегодня по поручению Касым-Жомарта Кемелевича государственная комиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

По его словам, правительство совместно с акиматами регионов на ежедневной основе продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и все необходимые оперативные решения для улучшения ситуации.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

29 июля президент Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане.