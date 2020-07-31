Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1957,65.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 5,45.

Стоимость унции золота в евро составила 1662,44 (+0,14), а в британских фунтах – 1502,1 (-0,9).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.