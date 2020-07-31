Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех вас со священным праздником Құрбан айт! (…) Желаю каждой казахстанской семье благоденствия! Пусть жертвоприношения, сделанные во имя благополучия народа, будут приняты Всевышним! Пусть Құрбан айт принесет всем добро!» — говорится в поздравлении Токаева с праздником Курбан айт, опубликованном в пятницу.

Глава государства отметил, что «этот праздник занимает особое место в жизни мирового мусульманского сообщества».

«Он является неотъемлемой частью духовной культуры нашего народа, укрепляя неразрывную взаимосвязь ислама с нашими традициями и обычаями. Укорененный в нашем самосознании Құрбан айт призывает к миру и согласию, взаимоуважению и единству. Такие его ценности, как гуманность, нравственность, добропорядочность, созидание, милосердие, открывают путь к истинному добру», — отметил он.

Президент подчеркнул, что «в борьбе с опасной эпидемией, от которой сегодня страдает все человечество, нам как никогда необходима нерушимая сплоченность».

«В такой сложный период очень важно поддерживать друг друга, проявлять высокую ответственность во имя благополучия народа. Если наши устремления будут едины, мы обязательно достигнем искомой цели. Говорю именно об этом, потому что суть Құрбан айт заключается в укреплении взаимопонимания и единства народа. «Терпение – лучшее богатство», – говорят у нас в народе. Уверен, мы с честью преодолеем все испытания как сильный духом народ», — резюмировал Токаев.

Напомним, 31 июля праздник жертвоприношения Курбан айт празднуют мусульмане Казахстана.

Первый день Курбан айта, который в 2020 году приходится на 31 июля, в республике официально является праздничным выходным, однако в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и установленным в стране карантином массовые празднования запрещены санитарно-эпидемиологическими службами и официально отменены Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК).

Курбан айт (праздник жертвоприношения) – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника Рамазан.