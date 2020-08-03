Под вывеской «Астана Раушан касса айналымы» действовала финансовая пирамида – КФМ

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Под вывеской «Астана Раушан касса айналымы» действовала финансовая пирамида, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«Сотрудниками департамента экономических расследований (ДЭР) по городу Нур-Султан КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием «Астана Раушан касса айналымы». Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заявили в КФМ, «всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более 1 тыс. граждан» Казахстана.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 217 (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере) УК РК», — сказано в сообщении.