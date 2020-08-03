Счетный комитет отчитался перед Токаевым по расходованию антикризисных средств

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по расходованию антикризисных средств, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. Глава государства заслушал отчет о ходе мониторинга расходования антикризисных средств и предварительных итогах аудита эффективности управления активами компаний квазигосударственного сектора», — сообщили в Акорде в понедельник.

По словам Годуновой, ресурсы, направленные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий.

«Оценка социально-экономического эффекта от принятых правительством мер будет сформирована до конца текущего года. Касым-Жомарт Токаев дал поручение в соответствии с законодательством рассмотреть результаты аудита на ближайшем заседании Счетного комитета и внести конкретные рекомендации по выявленным фактам неэффективного управления государственными активами. По мнению президента, Счетный комитет проводит большую и полезную работу, которую он намерен держать на личном контроле», — говорится в сообщении.