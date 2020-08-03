Глава ВОЗ признался, что надевает маску только в местах скопления людей

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус признался, что надевает маску только в местах скопления людей.

«Также как и санитайзер для рук, я всегда ношу маску с собой и надеваю ее, когда нахожусь в местах скопления людей. Надев маску, вы посылаете мощное сообщение окружающим, о том, что мы вместе», — сказал Гебреисус на брифинге для СМИ.

При этом он в очередной раз напомнил о способах защитить себя и других от коронавируса.

«При необходимости надевайте маску, соблюдайте физическую дистанцию от других людей и избегайте людных мест, соблюдайте этикет кашля, часто мойте руки, и вы защитите себя и других», — посоветовал он.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 июля известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.