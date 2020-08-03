Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 4 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«4 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.

«4-5 августа в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем 4-5 августа на юге области ожидается сильная жара +37, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 4-5 августа ожидается сильная жара +35+37», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 70-100%.

«Днем 4 августа в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«4 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 августа ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер северный, северо-восточный порывы 18 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 70-100%.

«Днем 4 августа в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+36. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 4 августа ожидается сильная жара +35. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 70-100%.