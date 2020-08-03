Т13,3 млн хочет потратить минкульт Казахстана на семинары и мастер-класс в сфере театра

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Т13,3 млн хочет потратить министерство культуры и спорта РК на семинары и мастер-класс в сфере театра, передает КазТАГ.

«Заказчик – ГУ «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа», — говорится в описании трех лотов на портале государственных закупок, опубликованных 30 июля.

В дополнительной характеристике указаны следующие мероприятия: «Семинар-практикум в онлайн-формате для руководителей пошивочных и костюмерных цехов, модельеров, технологов и художников по костюму театров Казахстана «Новые методы и тенденции работы с тканью» с выпуском методического пособия»; «Мастер-класс в онлайн-формате для гримеров и постижёров театров Казахстана: «Новые технологические приемы в гриме, постиже и прическе. Новые технологии и материалы: обзор и рекомендации» с выпуском методического пособия», «Семинар-практикум в онлайн-формате для сценографов театров Казахстана «Совершенствование постановочного процесса в современном театре» с выпуском методического пособия». Плановая сумма каждого мероприятия — Т4 464 285,71.

Срок приема заявок — с 22.12 30 июля до 10.00 21 августа.

В технических спецификациях каждого лота указано, что в мероприятиях должны принять участие не менее 50 человек с охватом всех театров Казахстана. Длительность семинаров – не менее четырех дней, длительность мастер-класса — не менее четырех часов. Изданные методические пособия должны содержать в себе не менее 30 страниц стандартного альбомного формата и распечатаны в количестве не менее 200 единиц. Мероприятия должны пройти до 15 ноября текущего года.