Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Салтанат Рахимбековой

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля, эколога, доктора экономических наук Салтанат Рахимбековой, сообщает Акорда.

«Салтанат Темиркулкызы на протяжении долгих лет плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды, вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, развитие «зеленой» экономики. Будучи сопредседателем Союза женщин-предпринимателей Казахстана, президентом Гражданского альянса страны, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме родным и близким покойной в понедельник.

Ранее сообщалось, что от пневмонии скончалась президент Гражданского альянса Казахстана Салтанат Рахимбекова.