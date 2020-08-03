Военный лазарет Ушарала закладывает почти Т5 млн на 322 ПЦР-теста – это Т15,5 тыс. за тест

Талдыкорган. 3 августа. КазТАГ – Военный лазарет Ушарала закладывает почти Т5 млн на 322 ПЦР-теста (полимеразных цепных реакций) – это Т15,5 тыс. за тест, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – республиканское государственное учреждение «Военный лазарет, город Ушарал министерства обороны Республики Казахстан»; наименование – услуги по проведению полимеразных цепных реакций; дополнительная характеристика – диагностика инфекционных заболеваний (ПЦР) – (322 штуки); плановая сумма – Т4 991 000», — говорится в описании лота, размещенного в понедельник на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 16.00 10 августа.

«Количество не может быть менее указанного в таблице (322 штуки – КазТАГ). Стоимость услуг по соответствующему лоту должна соответствовать стоимости соответствующего лота заявленной по форме ценового предложения», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

В случае признания конкурса состоявшимся, каждый ПЦР-тест будет стоить Т15,5 тыс., что более чем на 40% дороже текущей рыночной стоимости, которая, как сообщала еще 1 июля вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, составляет Т11 тыс. с учетом всех видов услуг.