Задержанный вице-министр Абишев пока не освобожден от должности — Цой

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Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Задержанный вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев пока не освобожден от должности, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Абишев Олжас Амангельдиевич подал заявление по собственному желанию еще на прошлой неделе. Поэтому данный вопрос сейчас у нас рассматривается», — сказал в понедельник на онлайн пресс-конференции по объединению статистики по COVID-19 и пневмонии в Казахстане.

По его словам, если вопрос решится, согласно поданному заявлению, то Абишев будет освобожден от должности.

«У нас сейчас достоверной информации нет, потому что идет следствие и здесь уполномоченные органы, я думаю, сами доведут ту информацию, которая у них есть», — добавил Цой.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев якобы был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств.

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В пресс-службе комитета по финансовому мониторингу МФ РК подтвердили факт задержания вице-министра 2 августа.

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