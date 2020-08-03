Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Названы условия для смягчения или ужесточения карантина в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас важна динамика прироста заболевания или его снижения. Сейчас на протяжении двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. Если увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план по поэтапному снижению карантинных мер. Если показатели в динамике будут ухудшаться, то тогда будут приниматься другие решения», — сказал на брифинге в понедельник министр здравоохранения Алексей Цой.

В настоящее время, по его словам, «тенденция по положительной динамике показателей есть».