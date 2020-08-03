Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1964,9.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 9,8.

Стоимость унции золота в евро составила 1661,72 (-5,12), а в британских фунтах – 1492,54 (-13,37).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.