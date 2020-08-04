Американская компания сообщила об успехе испытаний вакцины от коронавируса на животных

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успехе испытаний вакцины от коронавируса на животных, передает ТАСС.

«Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успешных испытаниях на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщили в компании, сыворотка, приготовленная на основе двух антител к коронавирусу, во время испытаний на животных «практически полностью блокирует внедрение вирусной инфекции».

Также в компании сообщили, что в ходе другого эксперимента ученым удалось минимизировать показатель заражаемости у животных, которым вводили образцы вируса высокой патогенности. Отмечается, что у подопытных не было выявлено увеличения концентрации вируса в крови и каких-либо обострений после введения сыворотки.

Опыты ставились на 36 макаках-резусах и 50 хомяках. Компания уточнила, что опыты на животных не гарантируют успешного воздействия средства на людей.

Regeneron Pharmaceuticals в июле сообщила, что получила от министерства здравоохранения и социальных служб США контракт на сумму $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции (КВИ). Компания в случае успеха рассчитывает поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн – фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.