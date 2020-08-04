Пустить в доход!

Почему «Самрук-Казыну» и весь квазигосударственный сектор нужно немедленно ликвидировать

На фоне коронавирусных страстей — продления карантина и объединения ковидно- пневмонийной статистики заражений – почти незамеченным осталось предложение парламентария Нуржана Альтаева.

Напомним, мажилисмен от имени союза промышленников и предпринимателей EL TIREGI предлагает узаконить «предоставление государством «Гарантированного минимального дохода» (ГМД), который по критерию Всемирного Банка платится гражданам с доходами ниже 60% от медианного уровня доходов. За последние 10 лет доля такого населения в РК составляла в среднем 10% (9,7% в 2019 году). При предоставлении ГМД 1,9 млн. человек ежемесячно в размере прожиточного минимума (32 668 тенге) расходы на него составят всего лишь 745 млрд. тенге ежегодно».

Казахстан – это, разумеется, не Финляндия. Там целых два года (с 2017 по 2019) проводили эксперимент: 2 тысячи отобранных по случайной выборке безработных получали от государства 550 евро ежемесячно (первоначально им собирались платить 800). Было это, заметьте, еще в «довирусную» эпоху. Но, судя по всему, что-то у финнов пошло не так…

А вот предложение депутата Альтаева на фоне незатихающей войны с коварным ковидом кажется вполне себе здравым. Тем более, что это плодотворная дебютная идея не отдельно взятого казахстанского депутата (к слову, бывшего вице-министра труда и соцзащиты, а еще раньше – заместителя аграрного министра, то есть, не просто «пламенного трибуна»). Это инициатива Программы развития ООН – вполне себе серьезной международной организации. Больше того, эксперименты с базовым доходом (БД) ставились не только в более, чем благополучной даже по европейским меркам Финляндии, но и в куда более скромных Того и Замбии. В Казахстане, по расчетам ПРООН, в БД нуждаются 13 млн. человек – около 70 процентов всего населения страны.

Но даже если ежемесячно выплачивать не тринадцати, а всего двум миллионам казахстанцев в виде гарантированного минимального (или базового) дохода «карантинные» 42 500 , то в годовом выражении получится сумма, близкая к триллиону тенге. Где взять эти деньги? Бюджет отпадает сразу – он потерял тот же триллион на одних налогах. Но альтернатива есть, о чем и говорит Нуржан Альтаев. Он напоминает, сколько сотен миллиардов недосчиталась казна в прошлом году из-за так называемых неэффективных налоговых стимулов, сколько ушло из нее не по назначению или не было освоено – и делает вывод: «Если срезать все ненужные расходы, которые часто становятся только поводом для расхищения бюджета, мы вполне можем уже с сегодняшнего дня безо всяких проблем выплачивать ГМД людям с небольшими доходами. Таким образом, для внедрения БД, пусть и в таком урезанном варианте, в Казахстане есть все возможности».

Сейчас «ненужные расходы» уже вовсю срезает пандемия, продемонстрировавшая несостоятельность многих «довоенных» госпрограмм вроде ГПФИИР и грозящая похоронить последние придумки правительства – ту же «экономику простых вещей», о чем на заседании кабмина 10 июля президент предупредил открытым текстом. А что такое «экономика простых вещей»? Это еще триллион с хвостиком, из которых официально освоено только 200 миллиардов. О том, сколько «освоено» неофициально, то есть, растащено, остается только догадываться…

Так что, если пошарить по государственным и квазигосударственным сусекам, что называется, с пристрастием, то можно найти достаточно денег на выплату БД не только тем, чьи доходы ниже 60 процентов медианных, но и всем остальным. Именно в этом, кстати, смысл самой идеи безусловного базового дохода. А еще можно заставить тех, кто десятилетиями вывозил капиталы в оффшоры, вернуть их на родину. Резерв очень даже приличный: только за одно неполное десятилетие (с 2004 по 2013 год) из страны вывезено 167,4 млрд. долларов. Даже части этих денег хватило бы на то, чтобы через всеобщий базовый доход разогреть потребительский спрос и тем самым обеспечить развитие экономики без всяких государственных программ — затратных и коррупциогенных. Ибо универсальную формулу экономического развития «спрос рождает предложение» пока никто не отменял.

Что еще нужно сделать? Во-первых, провести аудит всех действующих госпрограмм с последующей остановкой наименее эффективных. Во-вторых, упразднить фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другие квазигосударственные структуры, передав управление госпакетами входящих в них компаний правительству: там справятся с этим, как минимум, не хуже, при этом – не плодя бесконечных дочек и «внучек», что многократно удорожает процесс управления и снижает его эффективность. Вместо громоздкого и капиталоемкого «фонда национального благосостояния» можно, как предлагают многие эксперты, создать при правительстве компактное агентство по управлению государственными пакетами акций

Параллельно аналогичные действия стоит предпринять в банковском секторе. Поддержка частных банков за государственный счет в последнее время обходится непомерно дорого: только в 2018-ом на это потрачено 6 трлн. тенге – в полтора раза больше всех социальных расходов того года. (Кстати, именно столько ушло в нынешнем году на все антикризисные мероприятия, включая антивирусные). Эти меры высвободят весьма серьезные финансы, которые вполне можно пустить в безусловный доход всем казахстанцам – до полного преодоления вирусно-кризисных последствий.

На первый взгляд такой сценарий в нынешних условиях нереализуем: слишком серьезные интересы «больших людей» окажутся под угрозой. Экономика и управляющая ею политическая элита все предыдущие десятилетия подчинены не столько государственным, сколько кланово-олигархическим целям и задачам, ориентированным на так называемую «вывозную» модель. И только сейчас — с обрушением мировой цены бочонка нефти, усугубленным пандемией, власть «вспомнила» о существовании другой страны с другой экономикой. А главное – с народом, интересов, да и самого существования которого существующая вывозная модель попросту не предусматривает.

Дело теперь за главным – за политической волей президента Токаева. Именно она потребуется для ликвидации квазигосударственного сектора, прополки банковской грядки и, в конечном счете – построения настоящего социально ориентированного государства. Немедленное введение безусловного базового дохода стало бы триггером готовности наших рулевых создать такое государство и существенно повысило бы градус общественного доверия к власти.

Увы, судя по официальной реакции на предложение депутата Альтаева (а вернее, по ее отсутствию), казахстанцы вряд ли дождутся этого от своих рулевых.

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