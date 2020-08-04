Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается на большей части территории Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере – местами сильные дожди. Лишь на юго-западе и северо-западе страны погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +17+19.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +19+21.

В Восточно-Казахстанской области днем без осадков, ночью дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Акмолинской области ожидается дождь с грозой, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Актюбинской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Атырауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +19+24.

В Жамбылской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +18+23.

В Северо-Казахстанской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью сильный дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, утром и ночью местами туман. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Туркестанской области дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +18+23.

В Кызылординской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на юге сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Костанайской области без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Карагандинской области кратковременный дождь с грозой, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Мангистауской области без осадков, сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Павлодарской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.