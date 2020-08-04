Обращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву

Президенту Республики Казахстан

г-ну Токаеву К-Ж. К.

от гр. Своика П.В.,

члена Общественного совета при ЕНПФ

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, обращаюсь к Вам как к должностному лицу, обладающему правом законодательной инициативы с предложениями по изменениям и дополнениям в закон «О пенсионном обеспечении» и иные требующие того законодательные акты на предмет реализации сделанных Вами в Послании народу на 2020 год, озвученному 2 сентября прошлого года поручений правительству совместно с Национальным банком провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. В том числе, правительство должно было до конца того года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. А также в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа.

Само собой, поручение Послания должно было найти свое исполнение через подготовку соответствующего законопроекта правительством, с внесением его, с согласия Администрации президента, в парламент.

Известно, что во исполнение поручения правительством была создана рабочая группа, результаты работы которой, это тоже известно, помимо срыва установленного срока, оказались провальными и во всех других отношениях. Правительство и другие привлеченные в рабочую группу организации и деятели, включая и со стороны самого президента, продемонстрировали слитные неспособность и нежелание выполнить поручение главы государства. Администрация же, со своей стороны, также демонстрирует неспособность или нежелание адекватно отреагировать на демонстративное неисполнение правительством поручения главы государства.

Все вместе создает патовую ситуацию, риски которой выходят далеко за вопросы реформирования накопительной пенсионной системы, даже при всей их собственной важности. Вопрос способности или неспособности главы государства добиться от правительства, в этом или измененном составе, исполнительной дисциплины и адекватной углубляющемуся социально-экономическому кризису программы действий, становится тестовым и для самого президента.

Понятно, что исполнители, заведшие в тупик исполнение поручения президента, тоже пытаются найти некие «выходы», предложить «решения», позволяющие редуцировать завязанный в тугой узел комплекс проблем, в том числе «спустить пар» общественных ожиданий.

Полагаю, что именно в таком контексте следует рассматривать и обращение к Вам, сделанное ранее моим коллегой — Сейпульником Е. В., являющимся председателем Общественного совета при ЕНПФ и участником правительственной группы, не справившейся с президентским поручением. Предложение направлено на дополнение закона «О пенсионном обеспечении» правом вкладчиков разового снятия 10% своих накоплений и подано г-ном Сейпульником от своего имени. Допускаю, что это и есть его собственная инициатива, что не отменяет того обстоятельства, что такой «выход» вполне мог бы устроить и целый ряд должностных лиц, участвующих в неисполнении президентского поручения. В том числе из самой Администрации.

Настоящее мое обращение также делается от меня лично, при том, что мое членство в Общественном совете при ЕНПФ также не может быть отделено от всего описываемого контекста.

Прежде всего, солидаризуюсь с предложением председателя Общественного совета, как направленным на расширение прав вкладчиков. Тем более, что в обостренной пандемией кризисной ситуации предоставление гражданам возможности использования хотя бы десятой доли накоплений способно помочь какой-то их части решить проблемы платежеспособности.

Вместе с тем совершенно очевидны неполнота и издержки только такого разового «выхода» из всех накопившихся в накопительной пенсионной системе и вообще в социальной сфере проблем. Так, основной эффект такой льготы достанется менее нуждающимся в деньгах обеспеченным вкладчикам, тогда как основная масса оказавшихся в кризисе граждан сможет воспользоваться лишь небольшими суммами, а значительной и наиболее проблемной части населения не достанется вообще ничего.

На самом деле, саботируемое правительством реформирование пенсионной накопительной системы, — в том комплексном виде, как это записано в Послании, способно стать буквально ключевым пунктом эффективной антикризисной программы, для чего предлагаю такую последовательность решений:

Фонды социальной защиты и обязательного медицинского страхования объединить с ЕНПФ в сквозную – от рождения и до пенсии, систему социального страхования граждан. Соответственно, зарплатные отчисления от работников и работодателей объединить в один социальный платеж.

Свободные от текущих выплат средства объединенного ЕНПФ инвестировать в энергетическую, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, — в те требующие развития направления, которые находятся под государственным тарифным контролем. Под тарифные же гарантии их возвратности и прибыльности. При этом тарифная политика должна стать прозрачной, — предложения на этот счет также имеются.

Кроме того, свободные средства объединенного ЕНПФ направлять на предусмотренные в государственном бюджете ежегодные вложения в автодороги, энергетику, строительство, сельское хозяйство и иные требующие развития отрасли, — под бюджетные гарантии их возвратности и прибыльности.

Наделить вкладчиков объединенного ЕНПФ правом ежемесячного использования, — через целевую карточную платежную систему, установленной части накоплений на платежи, позволяющие поддерживать приоритетные направления национального производства, например, оплачивать услуги ЖКХ, покупку отечественных товаров, продуктов и лекарств, выплачивать ипотеку.

Кроме того, наделить вкладчиков правом брать, под залог собственных накоплений, кредиты на приобретение жилья, образование и лечение.

В бюджетном законодательстве установить правило, по которому ежегодный транш из Национального фонда в установленной части (например, половина) распределяется по накопительным счетам вкладчиков объединенного ЕНПФ. При этом установленная часть (например, половина) распределяется в одинаковых суммах, другая – пропорционально накоплениям, с поощрением добровольной их части.

Накопительные счета автоматически открывать на всех детей, одновременно с выдачей свидетельства о рождении.

В предусмотренной ныне трехуровневой системе пенсионного обеспечения базовую, выплачиваемую из бюджета, часть установить одинаковой для всех величиной, равной прожиточному минимуму. При этом сам прожиточный минимум определять гласно, в составе Национальной комиссии и учитывать в нем, прямым счетом, затраты не только на полноценное питание, но и на услуги ЖКХ, приобретение лекарств и лечение, транспорт, одежду, обувь и средства гигиены.

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