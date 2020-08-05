Алматы. 5 августа. КазТАГ — Драка мигрантов с сотрудниками росгвардии произошла на границе Казахстана и России, передает корреспондент агентства.

«На российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников росгвардии. Дело в том, что последние месяцы на краю Самарской области жили сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Они пытались уехать на Родину, но Казахстан закрыл границы из-за короны (коронавируса – КазТАГ), и люди застряли. Мигранты разбили палаточный лагерь прямо в степи, долго просили возможности попасть домой, но Казахстан продолжает держать границу закрытой – теперь люди пытаются пройти через пограничников», — говорится в сообщении на популярном Telegram-канале Mash.

Источник в правительстве Самарской области подтвердил РБК достоверность этой информации. В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли.

«По моей информации, это было (…) 3 августа. Пострадавших, задержанных там не было. Сложно назвать это стычкой, просто были некие волнения. Сейчас в палаточном лагере все спокойно, там сейчас ничего не происходит», — сообщил РБК собеседник в правительстве Самарской области.