Капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев перешел в профессиональный бокс, сообщает пресс-служба MTK Global.

«Известный супертяж Камшыбек Кункабаев объявил о переходе в профессиональный бокс. Двукратный финалист чемпионата мира и первенства Азии подписал контракт с ведущей мировой менеджерской компанией MTK Global, с которой сотрудничают такие звезды ринга как Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс и многие другие авторитетные боксеры», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, Кункабаев добился больших успехов за свою любительскую карьеру, в том числе выигрывал многократно национальный чемпионат. В его активе серебряные медали на чемпионатах мира и Азии в 2017 и 2019 годах. Он также является капитаном национальной сборной Казахстана по боксу и имеет право представлять свою страну в супертяжелом весе на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Такое право он завоевал на квалификационных к Олимпиаде соревнованиях.

«Как только мне поступило предложение перейти в профи, я все обдумал и взвесил. Посоветовавшись с профессионалами, я принял решение, что параллельно с любительской карьерой мне будет полезен опыт в профи. У меня есть несколько больших целей, которых я хочу достичь в своей карьере, поэтому я не могу дождаться, чтобы продолжить с гордостью представлять Казахстан и показывать всем, на что я способен. Моей мечтой является прославлять свою отчизну на мировой арене и добиться самых высоких достижений!» — заявил Кункабаев.