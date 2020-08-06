Откровение алматинки: «Я потеряла $15000 за одну ночь»

Казахстану требуется закон о защите граждан от финансового мошенничества

— В карантинные времена я набрала столько обучающих курсов онлайн, нашла время, денег не пожалела для того, чтобы повысить твои компетенции. Мне удалось осуществить то, что я планировала последние 5 лет точно. Если бы не карантин – когда бы я еще смогла это себе позволить? — моя подруга очень довольна собой и не скрывает восторга.

Мы давно не виделись, и нам есть, что обсудить. И тут нашу милую беседу прерывает телефонный звонок. «Опять Латвия!» — в сердцах восклицает подруга, берет трубку и, не слушая ни секунды, о чем ей скажут на том конце провода, выдает скороговорку: «Вы мне неинтересны. Не звоните больше. Ни-ког-да! Вычеркните мой телефон из всех своих долбанных баз!» и нажимает на клавишу «отбой».

И вдруг наш разговор перешел совершенно в иное русло. Я услышала историю о телефонном терроризме со стороны всевозможных контор, которые обучают трейдингу и предлагают быстро и надежно стать удачливым инвестором с их помощью.

«Это просто ад! Стоило мне один раз зарегистрироваться, чтобы посмотреть мастер-класс по интернету, и теперь нет покоя, звонят из разных стран, по нескольку раз в день», — моя подруга была очень раздосадована.

***

Прошло несколько дней, и вдруг меня возвращает к этой теме читательница интернет-газеты ЗОНАКЗ, которая прочла две моих статьи «Мошенники атакуют: испытано на себе». У нее для этого был серьезный повод…

«В середине июня мне позвонила девушка и начала предлагать обучение в компании Apexcrypt плюс заработать на бирже, имея всего $150. Я некоторое время не соглашалась, потому что не имею опыта в этой сфере, и лезть туда, где ничего не понимаешь, смысла нет», — начала свой рассказ Алмагуль.

Но скоро бастион пал – моя героиня услышала то, что хотела услышать: что рисков никаких нет, что ее научат грамотно торговать на рынке, и всегда рядом будет профессиональный трейдер.

После того, как она наконец открыла собственный депозит, за ее обучение взялся специалист компании Данил Громов (скорее всего, имя вымышленное). Начали с валютных пар, но уже скоро Алмагуль перечислила еще $5 тыс. и перешли на акции, поскольку там доход выше.

И тут начинается самое интересное: за несколько дней удалось заработать аж $3 тыс.! Как безмерно талантливой ученице компания предложила перейти на торговлю на квартальных отчетах компаний, дескать, на днях будут отчитываться Tesla, Amazon, там можно заработать очень хорошо, но нужно поднять депозит как минимум до $30 тыс.

«Я ответила, что у меня нет таких денег, на что он пообещал, что если я пополню хотя бы на $10 тыс., то он мне добавит бонус от компании — еще $10 тыс. Я откровенно сказала, что не желаю рисковать большой суммой, попросила вывести деньги, и он быстро вывел $900 c моего аккаунта Apexcrypt.com. Я, конечно, вообще не соглашалась на пополнение, но он звонил почти круглосуточно и уверял, что после первой же торговли выведет мне сумму инвестирования», — Алмагуль вспоминает те дни как страшный сон.

Три дня уговоров, миллион обещаний сказочных заработков, мгновенный вывод «сразу, после первой же сделки», и Алмагуль перечисляет те самые $10 тыс., которые так хотел заполучить консультант.

«Вечером в пятницу, после того, как закрыли сделку, заработали нереальную сумму — $54201, я уже засомневалась в реальности этого заработка и попросила вывести мои $15 тыс., он пообещал, что деньги поступят на счет в понедельник. Но этого так и не произошло», — собственно, в повествовании моей героини наступает развязка.

Впрочем, еще впереди были увещевания, уговоры, бессонные ночи (в торговле), вера, оправдания, надежда, — все перемешалось. Но в итоге – деньги на «брокерском» счету полностью обнулились.

«Только когда было уже совсем поздно, я поняла, что они намеренно «сливали» депозит или же вообще это было фиктивной биржей», — Алмагуль разбита, раздавлена, уничтожена. Потерять $15 тыс. нелегко.

***

ЗОНАКЗ попросила двух экспертов изучить кейс и дать рекомендацию пострадавшей. Один из них только развел руками — он, являясь профессиональным брокером и работающий в международной компании с хорошей репутацией, лишь сказал, что необходимо всегда интересоваться, насколько законно работает компания, есть ли у нее лицензия, офис, ну и отзывы о компании хотя бы почитать в интернете.

Второй также воздержался от рекомендаций, поскольку ситуация явно непростая.

***

— Почему, почему так случилось со мной? Как я не подумала о своих детях? – вопрошает Алмагуль.

Неужели она и вправду не знает ответ на свой вопрос? Так часто бывает с людьми, которые неожиданно начинают верить в свою звезду и избранность: им кажется, что они достойны всех богатств мира, которые, наконец, будут у их ног. Это если выражаться высокопарно. А если по-простецки: так бывает со всеми, кто гонится за халявой.

Мошенники – великолепные психологи, и их практика высокоэффективна. Что хотят иметь люди? Много денег. Готовы ли они работать ради этой цели не покладая рук? Далеко не все и не всегда. Вот эти «не все», которые даже ленятся зайти в поисковик, чтобы найти информацию о компании, — и есть целевая аудитория мошенников. Уже с первых диалогов они понимают, располагает ли человек деньгами. А убедить его «вложиться», чтобы получить «бешенный» доход – дело техники.

В нашей стране, увы, борьба с мошенничеством, а тем более, международным, не имеет приоритета. По международным правилам, когда речь идет о мошенничестве, есть механизмы возврата денег (чарджбэк), и они очень хорошо работают. Но все зависит от банка, через который жертва мошенничества перегоняла суммы: возможности-то есть, но будет ли желание?

Похоже, регулятору финансового рынка пора разработать новый законопроект о защите граждан страны от финансового мошенничества. Вопрос с каждым годом становится все актуальнее.

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