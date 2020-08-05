Казахстан ввел ограничения на границе с РФ из-за обнаружения штамма вируса гриппа птиц

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ — Казахстан ввел ограничения на границе с Россией из-за обнаружения штамма вируса гриппа птиц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«3-4 августа Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у туши птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8. (…) В этой связи на основании диагноза, поставленного и подтвержденного Увельской межрайонной ветеринарной лабораторией, Челябинской испытательной лабораторией и Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире, в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан, комитет ветконтроля и надзора МСХ РК с 4 августа ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.

По данным МСХ, в зоне особого риска – северо-западные регионы Казахстана.

«К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья. (…) Хотя подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа», — резюмируется в сообщении.