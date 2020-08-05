Эксперты разошлись во мнении, сможет ли тенге оторваться от рубля

Две точки зрения на одни и те же события

Тот неоспоримый факт, что курс тенге в определенной (скорее, очень большой) степени зависит от курса рубля, вдруг поставлен под сомнение. Впрочем, события, происходящие на валютном рынке, получают разную оценку от экспертов.

Сегодня мы публикуем две точки зрения, практически противоположные.

Олжас Тулеуов, экономист, редактор Телеграм канала TENGENOMIKA:

– В прошедшую пятницу норвежская крона, канадский доллар, мексиканский песо на фоне рыночного пессимизма касательно усиления второй волны COVID-19 продолжили слабеть по отношению к доллару США. При этом сильнее всего, а именно сразу на 1,3%, в пятницу по отношению к американской валюте обесценился российский рубль, на который помимо внешних условий, также оказали сильное давление и ряд внутренних факторов: отток рискового капитала из ОФЗ (российский госдолг) на фоне низкой ключевой ставки Банка России, сезонно слабый текущий счет, что увеличивает спрос на валюту, а также завершение налогового и дивидендного периода для российских корпораций, что также резко сократило предложение валюты на внутреннем рынке.

В свою очередь, в Казахстане в пятницу был праздник Курбан Айт, вследствие чего биржа KASE была закрыта и торги, в том числе валютой, не проводились. При этом, по итогам дневной сессии уже сегодняшних (понедельник) торгов на KASE биржевой курс USDKZT вырос на 2,2 единицы до 420,22 тенге за доллар США. Тем самым был закрыт «гэп» глобального тренда обесценения «нефтяных» валют, возникший в прошлую пятницу. Таким образом, курс тенге, согласно принципам свободного плавания, продолжает формироваться, в первую очередь, в соответствии с общими рыночными тенденциями.

Вместе с тем, мы сегодня также наблюдаем за тем, как сохраняется тренд снижения котировок RUBKZT с предыдущих 5,75 до 5,67 (минимум с начала мая), что указывает на отсутствие «прямой привязки» тенге к рублю и меньшую волатильность курса казахстанской нацвалюты по сравнению с российской.

В этой связи справедливо подчеркнуть, что курс тенге не является тотально и безоговорочно зависимым только от тренда рубля, а учитывает изменение курса российской валюты как один из множества рыночных факторов внутренней экономики (ожидания, экономическая активность, сезонные явления, режимы карантина) и внешней среды (цена на нефть и другое сырье, валюты остальных стран-торговых партнеров, валюты стран-нефтеэкспортеров, мировые монетарные условия, ситуация с COVID-19).

Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners:

– С начала года тенге и рубль подешевели к доллару на 12% и 20% соответственно на фоне роста неопределенности на международных площадках. Проблемы в глобальной экономике, медленное восстановление бизнес-активности, ухудшение отношений между США и КНР — все это оказало крайне негативное влияние на стоимость валют всех развивающихся стран. При это сам доллар, несмотря на резкий взлет в марте, за первые 7 месяцев 2020 года подешевел на 3% против корзины мировых валют (фунт, евро, швейцарский франк, йена, канадский доллар и шведская крона). Все дело в том, что США оказались в списке самых пострадавших от коронавируса стран, вследствие чего им пришлось применять полномасштабные стимулы, подразумевающие масштабную эмиссию валюты.

В то же самое время большинство развивающихся стран решили воспользоваться ситуацией и также поддержать экономику путем облегчения доступа к кредиту. Так, например, в Турции базовую ставку снизили с 12% до 8,25%, в ЮАР с 6,50 до 3,50%, в России с 6,25% до 4,25% и т.д. Тем временем в Казахстане в текущем году ставку сначала повысили до 12%, а затем опустили до 9%: итого -0,25% с начала года.

Подобные действия позволили избежать более масштабного падения курса по сравнению с другими странами, но и экономика не получила какого-либо позитивного импульса. Разумеется, избавиться от зависимости тенге от рубля жесткая кредитно-денежная политика не в состоянии: 42% всего импорта Казахстана в первом квартале 2020 года пришлось на Россию. Да и не стоит забывать, что на тенге и рубль влияют одинаковые внешние факторы, те же самые нефтяные цены.

Таким образом, корреляция будет сохраняться и дальше за счет схожей структуры экономики и принадлежности к одному страновому сегменту — EM. Для того чтобы рубль начал падать ощутимо быстрее тенге требуется наличие серьезных антироссийских условий, по примеру тех, что были в 2014 году. В обозримом будущем подобного не ожидается. Кроме того, учитывая кризис, правительство Казахстана будет пытаться ослабить курс для того, чтобы компенсировать падение экспортной выручки, как минимум, в эквиваленте нацвалюты.

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