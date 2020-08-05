Токаев попросил президента Ливана обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил президента Ливана Мишеля Ауна обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута. Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 чел.), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», — написал Токаев в среду на своей странице в Twitter.

Он добавил, что президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности казахстанских граждан.

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, несколько мощных взрывов произошли 4 августа примерно в 18.00 по местному времени в Бейруте на базе морского порта. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с нитратом аммония. По данным МИД РК, в результате взрыва консул Казахстана получил незначительные ранения. В Ливане находится казахстанских миротворческий контингент, как уточнили в МИД – все казахстанские миротворцы в стране в здравии и сохранности.

По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. человек пострадали.