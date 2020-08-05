Актобе. 5 августа. КазТАГ – Более 2 тыс. трудовых мигрантов возвращаются из России в Кыргызстан через Казахстан, сообщает портал «Мой город».

«С 4 августа актюбинские полицейские оказывают сопровождение колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, которые возвращаются с заработков из России на родину. Вчера полицейские сопроводили от границы РФ до границы с Кызылординской областью 20 автобусов с кыргызстанцами. Сегодня организовано сопровождение 23 автобусов. Всего в 43 автобусах насчитывается 2449 кыргызстанцев. В целях профилактики КВИ, а также в целях обеспечения дорожной безопасности приняты все необходимые меры», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области в среду.

Также отмечается, что в Самарской и Оренбургской областях вблизи российско-казахстанской границы скопилось 3,5 тысячи мигрантов — граждан Кыргызстана и Узбекистана.

Между тем в Самарской области, на закрытой границе с Казахстаном, произошла стычка между иностранными гражданами и правоохранителями.