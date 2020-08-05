Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1977,9.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 5,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1686,56 (+15,47), а в британских фунтах – 1519,62 (+10,85).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.