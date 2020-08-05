До 78 увеличилось число погибших при взрыве в Бейруте – СМИ

Алматы. 5 августа. КазТАГ — До 78 увеличилось число погибших при взрыве в Бейруте, передает ТАСС.

«По меньшей мере 78 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Ливана. По сведениям канала, число пострадавших возросло до 4 тыс. Ранее сообщалось о 73 погибших и более 3,7 тыс. пострадавших», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута. В результате взрыва обрушились фасады зданий, расположенных поблизости от порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы.

Иорданские сейсмологи сообщили, что взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5, отголоски которого были слышны даже в столице Кипра – Никосии (за 250 км от Бейрута).

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели.

На данный момент известно о нескольких возможных причинах взрыва.

«Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах сообщили, что сдетонировал конфискованный девять лет назад «груз взрывоопасных веществ». Телеканал Al Hadath не исключает, что это был ракетный удар ВВС Израиля по складу радикального движения «Хезболлах». После израильское госрадио Kan со ссылкой на источник опровергло причастность страны к инциденту. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники. По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в порту взорвался корабль с пиротехникой, при этом произошло сразу несколько мощных взрывов.​​​ Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте. Как заявил президент США Дональд Трамп, в минобороны США считают, что в Бейруте взорвалась бомба», — перечисляется в сообщении.

Также сообщается, что президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он распорядился оказывать медпомощь за счет госсредств, а также предоставить временное жилье всем, чьи дома и имущество пострадали.

В свою очередь губернатор Бейрута сравнил инцидент со «взрывами в Хиросиме и Нагасаки».

5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура.

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, несколько мощных взрывов произошли 4 августа примерно в 18.00 по местному времени в Бейруте на базе морского порта. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. По данным МИД РК, в результате взрыва консул Казахстана получил ранения.

Вместе с тем, ряд ближневосточных СМИ выдвигают версию, что по территории порта рядом с базой военно-морских сил Ливана мог быть нанесен ракетный удар, ответственность за который приписывают военно-воздушным силам Израиля, целью которых называется склад радикального движения «Хезболлах». Как сообщает Al Arabiya, взрывов было два. По последним данным погибли как минимум 10 человек и сотни получили ранения.