Аккредитация международных наблюдателей за выборами в сенат завершилась в Казахстане

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Аккредитация международных наблюдателей за выборами в сенат парламента РК завершилась в Казахстане, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

«Согласно статье 20-2 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» аккредитация наблюдателей иностранных государств, международных организаций осуществляется Центральной избирательной комиссией по представлению министерства иностранных дел. В соответствии с выборным законодательством 6 августа в 18.00 завершилась аккредитация международных наблюдателей», — говорится в сообщении в пятницу.

Таким образом, по данным Центризбиркома, в рамках выборной кампании депутатов сената парламента РК по представлению МИД от 6 августа ЦИК РК были аккредитованы пять наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ): два представителя посольства Азербайджана и по одному представителю посольств Кыргызстана, Узбекистана, Турции.

«Миссию наблюдателей от ССТГ будет возглавлять посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Рашад Маммадов», — уточняется в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев сообщил, что внешнеполитическим ведомством были направлены письма-приглашения и соответствующие ноты для наблюдения за выборами в сенат РК в такие международные организации, как СНГ, МПА СНГ, ССТГ, ТюркПА и ШОС.

Ашикбаев также отметил, что при МИД РК аккредитовано 143 представителя иностранных средств массовой информации, которые, согласно законодательству о выборах, могут наблюдать на выборах наравне с международными наблюдателями.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн.

25 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК установила размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы. Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт Центризбиркома.

13 июля стало известно, что 94 человека выдвинули свои кандидатуры на выборы в казахстанский сенат.

24 июля в ЦИК РК сообщили, что 58 из выдвинутых 94 кандидатов в сенат зарегистрированы в Казахстане.