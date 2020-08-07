Цены на маски уже не будут такими, как до пандемии – минздрав РК

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цены на маски уже не будут такими, как до пандемии, сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Действительно, в феврале стоимость маски была Т15, если помните в этот момент уже была в разгаре пандемия и все страны, в том числе, Республика Казахстан, прекратили вывоз средств индивидуальной защиты из своих стран, но мы с вами импортозависимые. Несмотря на то, что у нас есть отечественные производители средств индивидуальной защиты, в том числе и масок, мы зависим от сырья, которое завозили наши производители, в том числе из Китая. И в тот момент сырье было абсолютно недоступно. Государство не регулирует цены на медицинские изделия. И установление предельной цены в тот момент, когда был режим ЧП, это было принято государственной комиссией для того, чтобы стабилизировать цены на рынке. Тогда цена была установлена в Т118», — сказала Бюрабекова на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что после того, как рынки открылись, цена на сырье для изготовления масок поднялась в 20-25 раз.

«После того, как рынки открылись и появилось сырье, но, тем не менее, оно все-таки подорожало. Министерство индустрии и инфраструктурного развития, которое курирует фармацевтическую промышленность, нам доставило данные о том, что сырье подорожало в 20, а то и в 25 раз, поэтому стоимость масок уже не вернется к той цене, которая была ранее – Т15. Но мы сейчас ведем переговоры с нашими производителями о том, чтобы снизить стоимость маски и, возможно, в ближайшее время, мы уменьшим стоимость в пределах Т60», — пояснила она.