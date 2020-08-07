Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Арбат планируют построить напротив дворца «Жастар» в Нур-Султане, сообщает пресс-служа столичного акимата.

«Арбат появится напротив дворца «Жастар». На сегодня проводится работа по благоустройству улицы Ж. Омарова от проспекта Республики до Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Первый этап до улицы Ауэзова завершат в текущем году, отрезок до улицы Бейбитшилик планируется завершить в следующем. На отрезке от проспекта Республики до улицы Ауэзова проектом предусмотрена реконструкция существующего фонтана. Новый фонтанный комплекс появится вокруг монумента «Дружбы народов». От него берет начало искусственный ручей, завершающийся сухим фонтаном. Вдоль ручья будут расположены водные аттракционы. Еще один сухой фонтан будет находиться возле Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, на этой территории появятся малые архитектурные формы, инсталляции, велодорожка, теневые навесы. Предусмотрено размещение торговых павильонов, игровых зон и детских площадок.

«Столица развивается в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», и один из приоритетов – создание мест для прогулок и занятий спортом. Всего в текущем году будет отремонтировано и построено 150 дворов, 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары)», — резюмируется в сообщении.