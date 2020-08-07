Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в девяти областях Казахстана на 8 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«8 августа в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 8 августа ожидается гроза, днем сильный дождь, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 16 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«Днем 8 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 8 августа днем ожидается гроза, ветер северный порывы 18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.

«8 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется высокая пожароопасность», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 70-100%.

«Утром и днем 8 августа в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 8 августа ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

«Днем 8 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 70-100%.

«8-9 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем 8 августа на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем 8 августа ожидаются гроза, ветер юго-восточный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 8 августа ожидаются гроза, град», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма 70-100%.

«8 августа в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный с переходом на южный при грозе 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 8 августа ожидается гроза», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 70-100%.

«8 августа в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Вероятность шторма 70-100%.

«Ночью 8 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-100%.