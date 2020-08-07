Бекшин: Переболевшим COVID-19 нужно носить маски, пока ученые не определятся со штаммами

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Переболевшим коронавирусом нужно носить маски до тех пор, пока ученые не определятся со штаммами COVID-19, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Возьмем аналогию гриппа. Там есть штамм А, штамм В. Если вы привились от таких штаммов, это не значит, что вы не заболеете другим штаммом (…) Мы сегодня не знаем, сколько штаммов у нас циркулирует – один, два, семь. Одни данные говорят, что семь штаммов уже в мире циркулирует, по другим данным уже 30 штаммов, идет постоянная мутация возбудителя. И, конечно, в данной ситуации, пока мы не проясним ситуацию, ученые не смогут четко сказать, определив сколько у нас возбудителей циркулирует, тогда мы сможем определять, есть у нас защита от всех штаммов, или только от одного штамма. Поэтому я думаю, что пока ученые утвердительно не скажут, что если переболел одним штаммом, есть защита и от других штаммов, то маски нужно носить», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что у некоторых людей может быть слабый иммунитет.

«На сегодня я не знаю, насколько сформировался иммунитет после болезни, а ведь есть люди, у которых иммунодефицит. У них не формируется иммунитет не только на КВИ, но может на ту же корь не сформироваться. Или же часть людей, у которых слабые иммунные возможности», — пояснил он.