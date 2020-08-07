Алматы. 7 августа. КазТАГ – В Казахстане запретили ввоз сливы из Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«С 6 августа 2020 года Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов слив с территории Республики Узбекистан. Такое решение вызвано участившимися случаями выявления карантинных объектов в плодах сливы из Узбекистана. С 24 июля по 1 августа 2020 года выявлено 18 случаев нарушений законодательства в области карантина растений, в том числе в трех случаях в плодах была обнаружена восточная плодожорка (Grapholitha тolesta Busck), в одном случае – червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, ограничительные мероприятия введены с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной обстановки на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 56 договора о Евразийском экономическом союзе и пунктом 25 приложения № 12 к договору о Евразийском экономическом союзе, которыми государствам-членам объединения предоставлено право разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры.

Восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель. Способен до 90% повреждать побеги и плоды персика, абрикоса, яблока, нектарина, сливы, айвы, груши, черешни, лавровишни, айвы и миндаля.

Колонии карантинного вредителя — червеца Комстока вызывают усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадение листвы, семечковых и косточковых культур, свеклы, картофели, моркови, винограда. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев, подвергаются сильному нападению червеца. Потери свеклы составляют 35%, картофеля – до 42%.