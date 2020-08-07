Токаев поручил отправить военных медиков в Ливан для оказания помощи пострадавшим в Бейруте

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отправить военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в Бейруте, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева. (…) Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами поручил проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута», — говорится в сообщении в пятницу.

Также глава государства заслушал доклад министра обороны о ходе боевой и оперативной подготовки Вооруженных сил, направлениях развития казахстанской армии.

Ермекбаев проинформировал Токаева о работе военных медицинских госпиталей для приема зараженных вирусом COVID-19, рассказал о деятельности военных по дезинфекции в 10 городах республики и взаимодействии казахстанских военных медиков с их российскими коллегами, прибывшими в Казахстан.

Отдельным блоком министр доложил о разработке концепции строительства и развития Вооруженных сил.

Президент акцентировал внимание на необходимости учитывать финансово-экономические возможности государства при планировании развития казахстанской армии.

В данном контексте министр обороны отметил, что при разработке концепции на первом этапе с целью экономии бюджетных средств сделан упор на оптимизацию организационно-штатной структуры, численности воинских частей и объектов воинской инфраструктуры, рациональное использование боеприпасов, военной техники.

Кроме того, Токаев был проинформирован о завершении кампании по призыву военнообязанных на срочную воинскую службу.

Глава государства отметил необходимость планового перевооружения, модернизации армии, внедрения элементов автоматизации и цифровизации, в том числе в деятельность военкоматов. По его мнению, особое внимание следует укреплению воинской дисциплины, противодействию коррупции.

«Отмечена необходимость постоянной боеготовности компонентов двойного назначения, в частности тех служб и родов войск, которые могут быть задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также в борьбе с биологическими и химическими угрозами», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, несколько мощных взрывов произошли 4 августа примерно в 18.00 по местному времени в Бейруте на базе морского порта. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с нитратом аммония. По данным МИД РК, в результате взрыва консул Казахстана получил ранения.