Кабмин РК вернулся к планам возможного отчуждения доли в ШНПЗ в пользу китайской CNPC

Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Правительство Казахстана вернулось к планам отчуждения 50% акций Valsera Holdings в пользу китайской CNPC E&D Holdings Coöperatief U.A (CNPC), передает корреспондент агентства.

«Разрешить компании Pervinage Holding B.V. совершить сделку по отчуждению 50% пакета акций компании Valsera Holdings B.V. в пользу компании CNPC E&D Holdings Coöperatief U.A.», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно списку аффилиированных лиц АО «KEGOC» от 1 января 2020 года, Valsera Holdings B.V. на 50% входит в число дочерних и зависимых организаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). Согласно тому же документу, 99.43% Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ШНПЗ, ТОО «ПКОП» или «ПетроКазахстан Ойл Продактс») принадлежат Valsera Holdings B.V.

Напомним, 25 октября 2019 года МИА КазТАГ уже сообщало о том, что кабмин хочет разрешить отчуждение 50% акций Valsera Holdings B.V. в пользу китайской CNPC. Тогда же отмечалось, что Pervinage Holding B.V. – это компания, зарегистрированная в Нидерландах. Кроме того приводились данные из выписки Казахстанской фондовой биржи (KASE) еще от 17 ноября 2006 года о том, что АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) оформил сделку по приобретению 50% акций Шымкентского НПЗ, в которой указано, что Valsera Holdings B.V. является материнской компанией ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (официальное название Шымкентского НПЗ). В то же время, ШНПЗ является одним из подразделений группы компаний Petro Kazakhstan, акционерами которой уже являются «Китайская Национальная Нефтяная Корпорация» (CNPC) и КМГ.