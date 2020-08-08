Комитет языковой политики намерены вывести из состава минкультуры и спорта Казахстана

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Нур-Султан. 8 августа. КазТАГ – Комитет языковой политики намерены вывести из состава министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Переименовать комитет языковой политики министерства культуры и спорта Республики Казахстан в комитет языковой политики министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан намерены поручить передать комитету языковой политики МОН РК права владения и пользования государственным пакетом акций НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова».

«Целью настоящего проекта постановления является объединение всех методик изучения казахского языка в министерстве образования и науки Республики Казахстан», — уточняется в пояснительной записке к проекту поправок.

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