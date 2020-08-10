Штрафовать будут за нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище – минэкологии

Кокшетау. 10 августа. КазТАГ — Штрафовать будут за нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище в Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«Минэкологии в эти выходные провело очередной общественный рейд в места отдыха граждан с участием представителей местного акимата и МВД, в этот раз – на Селетинское водохранилище, где протекает одна из самых чистых рек в республике Селета, а также каньон Бестобе примерно в 200 км от столицы. Граждане жаловались на скопление мусора туристов, которые приезжают сюда отдыхать, и их варварское отношение к природе, купание в неустановленных для этого местах и т.д.» — говорится в сообщении в понедельник.

В минэкологии в очередной раз призвали «граждан страны соблюдать элементарные правила пребывания на отдыхе на природе – убирать за собой мусор и увозить его, не наносить вред окружающей среде, иначе государству придется принимать жесткие меры по наказанию нарушителей экологического законодательства». Также казахстанцев просят не оставаться равнодушными к нарушениям по отношению к природе со стороны других людей и сообщать о них на «горячую» линию МЭГПР.

«Мы провели с отдыхающими разъяснительную работу, собрали мусор. Если не будем все вместе принимать меры по наведению порядка сейчас, то завтра уже не останется чистых мест для отдыха. Разъяснительную работу среди населения мы проводим и с помощью наших юных помощников из молодежной организации «Жас Улан», которая насчитывает 1,5 млн ребят», — сказал заместитель председателя комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Ермек Умаров.

В ведомстве заверили, что «минэкологии продолжит общественные рейды в места отдыха граждан, в том числе в особо охраняемых территориях».