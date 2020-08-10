Золото резко подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

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Алматы. 10 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $2031,15.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 30,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1726,88 (-16,94), а в британских фунтах – 1559,52 (-14,85).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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