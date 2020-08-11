Казахстанские клубы отказались от участия в предстоящих сезонах ВХЛ и МХЛ

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Казахстанские команды отказались от участия в предстоящих сезонах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«В МХЛ выступала команда «Снежные Барсы», которая является фарм-клубом «Барыса», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В ВХЛ Казахстан представляли «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан)», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, команды проведут следующий сезон в чемпионате Казахстана.

«Данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ», — говорится в сообщении пресс-службы ВХЛ.

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