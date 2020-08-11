Восемь несовершеннолетних стали жертвами педофилов за полгода в Уральске

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Уральск. 11 августа. КазТАГ – Восемь несовершеннолетних стали жертвами педофилов за полгода в Уральске, сообщает портал «Мой город».

«За семь месяцев этого года было зарегистрировано восемь преступлений в сфере половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Среди зафиксированных преступлений одно изнасилование. Пострадавшей оказалась выпускница школы 2002 года рождения. Кроме этого, в городе произошли три факта насильственных действия сексуального характера, четыре факта полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В целях своевременного выявления фактов насилия в отношении несовершеннолетних сотрудники ювенальной полиции УП Уральска совместно с сотрудниками управления здравоохранения ежемесячно проводятся сверки для того, чтобы выявить обращения несовершеннолетних в органы здравоохранения», — сообщили в полиции во вторник.

Полицейские убедительно просят родителей усилить воспитательную работу в семье, уделять внимание своим детям, не оставлять детей без присмотра и не отпускать их в ночное время на улицу без сопровождения родителей, а также на водоемы.

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