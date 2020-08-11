Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировала Россия

Алматы. 11 августа. КазТАГ — Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции (КВИ) зарегистрировала Россия, сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, открывая совещание с членами правительства.

Он попросил главу министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом.

«Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной.

«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно – массовый выпуск этого препарата», — сказал президент РФ.

По его словам, это нужно, чтобы все желающие могли сделать такую прививку, при этом Путин подчеркнул, что «это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно».

«Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По словам российского лидера, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день – чуть больше 37.

«И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител) высокие», — рассказал Путин.

Он отметил, что «у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений» и повышенной температуры после прививки, «все вообще проходит так, как будто ничего и не делали».

По словам Мурашко, речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.