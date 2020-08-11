14 таможенников проходят по делу о коррупции в «Нур жолы», изучаются их досье – источник

Алматы. 11 августа. КазТАГ – По делу о коррупции на таможенном посту «Нур жолы» проходят 14 сотрудников органов государственных доходов, сообщил агентству КазТАГ источник, знакомый с деталями следствия.

«В данном деле (о коррупции на «Нур жолы» – КазТАГ) фигурируют 14 таможенников. Сейчас следователи запросили их личные дела, в том числе материалы, которые могут содержать государственные секреты. Задержание проводили совместно с КНБ, но само дело находится в производстве антикоррупционной службы», — сообщил во вторник источник корреспонденту агентства.

Напомним, ранее главная транспортная прокуратура сообщила о том, что в Алматинской области были задержаны сотрудники органов государственных доходов таможенного поста «Нур жолы», а также ветеринарного и фитосанитарного контроля. Задержанные подозреваются в получении взяток на системной основе за беспрепятственный пропуск через государственную границу.